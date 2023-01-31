According to the Gun Violence Archive in Washington, D.C., a total of 52 mass shootings occurred in the United States during the first 32 days of 2023. The following list shows where and when the shootings occurred and how many people died or were wounded.
Jan. 1 — Columbus, Ohio (1 killed, 4 injured); Ocala, Florida (2 killed, 4 injured); Chicago, Illinois (1 killed, 3 wounded); Miami Gardens, Florida (0 killed, 9 injured); Durham, North Carolina (0 killed, 5 injured); Allentown, Pennsylvania (0 killed, 4 injured)
Jan. 3 — Washington, D.C. (1 killed, 3 injured); New Orleans, Louisiana (0 killed, 5 injured)
Jan. 4 — Enoch, Utah (8 killed, 0 injured); Baltimore, Maryland (1 killed, 4 injured); Dumfries, Virginia (1 killed, 4 injured)
Jan. 5 — New Orleans, Louisiana (2 killed, 3 injured); Miami Gardens, Florida (0 killed, 10 injured)
Jan. 6 — Dallas, Texas (3 killed, 2 injured); San Francisco, California (1 killed, 3 injured)
Jan. 7 — Huntsville, Alabama (2 killed, 9 injured); High Point, North Carolina (5 killed, 0 injured)
Jan. 8 — Minneapolis, Minnesota (0 killed, 4 injured); Albany, Georgia (0 killed, 4 injured)
Jan. 9 — Minneapolis, Minnesota (0 killed, 4 injured); Philadelphia, Pennsylvania (3 killed, 1 injured); Denver, Colorado (0 killed, 4 injured)
Jan. 13 — Cleveland, Ohio (4 killed, 1 injured)
Jan. 14 — Moline Acres, Missouri (0 killed, 4 injured)
Jan. 15 — Rockford, Illinois (3 killed, 2 injured); Houston, Texas (1 killed, 4 injured); Homestead, Florida (1 killed, 3 injured); Phoenix, Arizona (0 killed, 4 injured)
Jan. 16 — Fort Pierce, Florida (1 killed, 7 injured); Goshen, California (6 killed, 0 injured); Sanford, Florida (1 killed, 5 injured)
Jan. 17 — Houston, Texas (0 killed, 4 injured)
Jan. 21 — Monterey Park, California (12 killed, 9 injured)
Jan. 22 — Robinsonville, Mississippi (0 killed, 4 injured); Baton Rouge, Louisiana (0 killed, 12 injured); Shreveport, Louisiana (1 killed, 7 injured)
Jan. 23 — Oakland, California (1 killed, 4 injured); Chicago, Illinois (2 killed, 3 injured); Half Moon Bay, California (7 killed, 1 injured)
Jan. 24 — Red Springs, North Carolina (3 killed, 1 injured)
Jan. 26 — Newark, New Jersey (1 killed, 4 injured); Lancaster, Pennsylvania (0 killed, 4 injured)
Jan. 27 — San Diego, California (1 killed, 3 injured)
Jan. 28 — Austin, Texas (1 killed, 4 injured); Andrews, South Carolina (2 killed, 2 injured); Beverly Hills, California (3 killed, 2 injured); Philadelphia, Pennsylvania (0 killed, 4 injured)
Jan. 29 — Columbus, Ohio (1 killed, 3 injured); Greensboro, North Carolina (1 killed, 6 injured)
Jan. 30 — Dallas, Texas (1 killed, 3 injured); Lakeland, Florida (0 killed, 11 injured)
Jan. 31 — Durham, North Carolina (2 killed, 2 injured)
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Comments are reviewed by moderators so they may not immediately appear. We appreciate your patience.