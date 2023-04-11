Armel Elementary School ‘A’ honor roll for marking period 3:
First grade: Sebastian Bartlett-Membreno, Emma Bowers, Asher Brill, Cameran Brill, Ilona Ciepley, Baylor Cline, Hayden Collins, Cohen Cooper, Camilla Cote, Jacob Demorest, Ava Deptola, Gabriella Eirich, Kiera Fansler, Beckett Feltner, Caydence Foster, Calvin Gant, Lucioangelo Garcia Guevara, Isabella Goddard, Yatziri Gomez Escamilla, Charlotte Goode, Claire Hambrick, Alyn Hernandez Arellano, James Jackson, Charles Johnson, Leah Jones, Corbin Keefauver, Hadley Lichliter, Zoe Linehan, Sawyer Luety, David Luis, Oakleigh Luttrell, Naomi Lystrup, Reagan Manspile, Bryce Marple, Jensen Maxey, Lennox McWhorter, Ashton Mistretta, Brody Nordberg, Alice Northern, Estelle Poe, Rowan Presutti, Cyrus Pun Magar, Sydney Ranck, Jaxson Ransom, Miles Reames, Dylan Reed, Anthony Roach, Landon Rohrbaugh, Emmit Rucker, Harper Shockey, Charlotte Singleton, Chloe Smith, Clara Smith, Luke Spires, Emily Steele, Charles Thibault, Ryan Tonovitz, Owen Trenary, Hannah Watson, Elma William, Connor Wilson, Scarlett Woodard, Julia Zick
Second grade: Nicholas Arnold, Elle Arroyo, Leo Baker, Anthony Binibini, Camden Blevins, Bria Botta, Leah Brannon, Silas Brannon, Belle Doyle, Zachary Fontana, Jace Fournier, Stacy Gonzalez Gomez, Jacob Good, Zoey Headley, Eliana Heiderman, Janeliz Hernandez, Jackson Hill, Kennedy Kamlowsky, Jaxon Kling, Anna Kucinich, Chance Larrick, Brooks Lowe, Madison Marko, Levi McGaugh, Chelsea McInturff, TessaMae Pilc-Benzin, Gabriella Pisauro, Dylan Ramos Hernandez, Owen Ritenour, Taylor Robey, Zachary Saramosing, Kennedy Tann, Brayan Vasquez-Zelaya, Matteo Villasenor Morales
Third grade: Donald Amos, Thomas Arroyo, Julian Bailey, Elizabeth Bennett, Madison Bowers, Cesar Caballero Garcia, Stella Comstock, Luke Cote, Cole Doyle, Eloise Eirich, Karrigan Feltner, Noah Garcia Membreno, Ka’leigh Garcia-Ferrel, Aubrey Gregg, Ashton Hicks, Ethan Hicks, Hendrix Holbrook, Benjamin Hottle, Kolton Hurst, Ella Linehan, Oliver Luety, Miles Magdon, Lily Mandel, Jace Miranda, Katelyn Morgan, Lillian Moslak, Jack Nordberg, Emerson Poe, Caroline Reed, Allie Rohrbaugh, Addison Sanders, Matin Shahriyari, Naomi Shell, Noah Smith, Josseline Sosa Estrada, Luke Spady, Owen Spires, Tyler Tresidder, Hector Velazquez, Kaylyn Warner, Jason Warshaw, Trevor Wilson, Axton Zelaski
Fourth grade: Jase Armentrout, Ilias Aspiotis, Matthew Ayuso, Victoria Corl, Liam Demorest, Vincent Farrell, Edahin Gonzalez-Contreras, MaKinley Grimsley, Syed Kazmi, Cambree King, Abigail Kling, Makenzie Kremer, Corbin Lattin, Kennison McConnell, Aubrey Mills, Owen Norris, Amiyah Nyarko, Lilianna Owczarzak, Jian Owusu, Savannah Ranck, Josephine Rutten, Camille Smith, Maggie Staples, Maisy Takarsh, Macey Thompson, Kaitlyn Tonovitz, Daniel Venegas, Jack Williamson, Finnegan Wilner
Fifth grade: Zachery Bilbrey, Reagan Bordogna, Cole Borowczyk, Elizabeth Briscoe, Caleb Byer, James Daly, Ella Dunn, Alondra Flores Lamas, Holly Ganzhorn, Mitchell Graham, Avalynn Hackett, Oliver Heath, Nolan Hopple, Cameron Huntsberry, Blake Johnson, Kolton Kramerage, Emmitt Lystrup, Levi Mandel, Sydney Marko, Allison McCann, Mac McWhorter, Regan Miller, Emily Mills, Lily Pasquale, Carleigh Philibin, Ella Poe, Isaiah Shell, Saanvi Sureddy, Sydney Vance
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