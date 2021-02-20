The following students at Stonewall Elementary were named to the all “A” honor roll for the second grading period of the 2020-2021 school year.
First grade
Beckett Anderson, Janna Dailey, Maritere Espinosa Ortiz, Gavin Fuller, Loralie Hart, Owen Hounshell, Estelle Krippner, Emory Lockhart, Alexia Marcum, Nicole Martinez Dominguez, Naomi May, Alejandro Miranda Zamora, Frank Molina Ramos, June Nail, Adhele Osorio Vasquez, Kage Owens, Diego Ramirez Ramirez, William Ritter, Colby Roll, Wyatt Schuller, Lomond Shifflett, Macie Stover, Jacob Toman-Jones, Curtis Trenary, Brian Vasquez, and Caleb Walker.
Second grade
Titan Barnes, Jaxon Blanchette, Ann Bowmaster, Zeke Buracker, Blake Bush, Mckinley Cameron, Sadie Coffman, Brantley Crawford, Olivia Denson, Greta Frye, Tristan Gray, Theron Hayes, Keeley Jurkowski, Grace Kang, Gregory May, Rossy Oliva Berrios, Harper Ratliff, Ciara Ritchey, Bailey Rockwell, Tripp Simpson, Viggo Skandsen, and Faith Walker.
Third grade
Orion Cook, Parker Fletcher, Nathaniel Gray, Landon Haines, Bayleigh Lantz, Luis Marin Jimenez, Camden Messick, Katherine Schoell, Robert Simmons, Ian Skandsen, Gaia Vik, and Maddison Wolfe.
Fourth grade
Jose Cardoza Hernandez, Raegan Carpenter, Camden Coffman, Makaylee Dadisman, Jackson Hernandez Argueta, Janely Hernandez-Martinez, Seth Christian Marte, Liam McDonald, Genesis Monge Rodriguez, Alyssa Mullins, Clara Nail, Claire Newlin, Emma Reed, Lucia Rios, Evelyn Settle, Abigail Swope, and Michelle Turcios.
Fifth grade
Tanner Fletcher, Ella Irwin, Atlee Kitts, Maximus Logue, Emma Messick, Callie Rantz, Stephen Smith, Amanda Williams, and Sierra-Nicole Wimer.
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The following students at Orchard View Elementary were named to the all “A” honor roll for the second grading period of the 2020-2021 school year.
First grade
Lucy Bishop, Lynleigh Boxwell, Avedha Brijesh, Avery Brittin, Benjamin Cottrill, Lydia Durham, Isabella Farringer, Jordan Farrior, Lindy Fitzpatrick, Landon Forbes, Claire Gaines, Baylor Gomez, Charlotte Gruff, Layla Hall, Riley Hamad, Leah Hayton, Anna Horn, Cristian Jijon Ramirez, Harper Keebaugh, Nicodemus Lindsay, Mackenzie McGrady, Luke Miller, Grant Moore, Finnley O’Connor, Ivan Painter, Reed Pangle, Natalie Partlow, Nicole Partlow, Madeleine Peacock, Ruby Penn, Ava Pieri, Nathan Porter, Aayana Pun Magar, Charlotte Pyne, Eduardo Reyes, McKinley Richard, Samuel Shaffer, Cassidy Smith, Joshua Smith, Madison-Noelle Steverson, Ava Strother, Gideon Van Drunen, Nolan Washington and Jase Whilden.
Second grade
Cole Beaupre, Ryleigh Beringer, Ivan Blackwell, Kenneth Carr, Elizabeth Carter, Landon Coates, Aleea Connors, Virginia Dodson, Inannah Dove, Luke Ensogna, Harper Gottshall, Cameron Grooms, Christopher Hall, Myla Hott, Jeremiah Hudnall, Alana Johnson, Desmond King, Dyson King, Alexis Leaphart, Carlos Lizardo-Perez, Jaxon MacGeorge, Cora Mason, Micah McCalley, Madelin Perry, Carter Petrie, Jonah Sargent, Elyseah Sarver, Kynlee Sikora, Wesley Singleton, Elias Smith, Zackariah Stuart, Liam Williams, and Dylan Zimmerman.
Third grade
Thomas Butcher, Jean Cosme Santiago, Krystina Duckworth, Addyson Franz, Starla James, Elizabeth Lemarr, Genevieve Mason, Lena McGill, Henry Moore, Amelia Peacock, Alyssandra Shibeshi, Nellie Valerio, Micah Van Drunen and Emma Walko.
Fourth grade
Jackson Brosig, Olivia Coffelt, Abigail Ebert, Kayleigh Edmiston, Noah Farringer, Joah Markwood, Maeve McKay, Rose Miller, Jackson O’Connor, Taylor Pienkowski, Amelia Rice, Sophia Roof, Ana Rosalina Salcedo, Clara Sargent and Reese Williams.
Fifth grade
Haylie Anderson, Courtney Cammer, Evan Combs, Luis Escotto, Samuel Henshaw, Sydney Johnson, Natalie Lawrence, Yao Nutekpor and Akshitha Sathish.
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The following students at Armel Elementary were named to the all “A” honor roll for the second grading period of the 2020-2021 school year.
First grade
Thomas Arroyo, Julian Bean, Elizabeth Bennett, Madison Bowers, Nicholas Bowers, Clara Center, Camden Copenhaver, Luke Cote, Christian Denniston, Cole Doyle, Eloise Eirich, Karrigan Feltner, Marcus Foster, Rylee Funkhouser, Noah Garcia Membreno, Ka’Leigh Garcia-Ferrel, Aubrey Gregg, Emily Hanshaw, Ashton Hicks, Ethan Hicks, Benjamin Hottle, Jada Hudson, Kolton Hurst, Tabitha Lander, Matthew Lawson, Michael Lawson, Ella Linehan, Oliver Luety, Hyrum Lystrup, Miles Magdon, Zyla Malmstrom, Braelyn Miller, Alex Moran Gomez, Katelyn Morgan, Lillian Moslak, Madison Muia, Jack Nordberg, Janney Osorio- Arellanes, Atley Parnell, Nolan Pippins, Emerson Poe, Caroline Reed, Suzette Rios Cruz, Gage Ritter, Allie Rohrbaugh, Camden Saffelle, Addison Sanders, Abigail Sickels, Justin Smith, Noah Smith, Owen Spires, Catherine Steele, Eliza Stephens, Cecelia Stevick, Collin Stinnette, Wyatt Titus, Tyler Tresidder, Ian Valentine, August Vance, Kaylyn Warner, Jason Warshaw, Mackenzie White, Allison Yorty, Axton Zelaski
Second grade
Matthew Amankrah, Jase Armentrout, Ilias Aspiotis, Evan Aubrey, Matthew Ayuso, Nora Baker, Emma Carnes, Jacob Carroll, Kayleigh Cochran, Victoria Corl, Anthony Craun, Emma Davis, Rory DiSalvo, Calista Durham, Phoebe Edmunds, Vincent Farrell, Elizabeth Franklin, Getsemani Gonzalez Moran, Makinley Grimsley, Bradley Hambrick, Layla Hibbs, Noah Horwath, Sage Jewell, Addison Johnson, Zoe Kenyon, Cambree King, Abigail Kling, Corbin Lattin, London Lawrence, Alexis Locke, Kian Lowe, Wren Lunghi, Kennison McConnell, Landon McInturff, Brady McPherson, Marcus Montalvo, Hanna Nita, Owen Norris, Amiyah Nyarko, Andrew Phelps, Milena Roadruck, Gabriel Roose, Josephine Rutten, Lucas Sims, Camille Smith, Chloe Smith, Maggie Staples, Maisy Takarsh, Kaitlyn Tonovitz, Brandon Vargas Vega, Daniel Venegas, Gracie Warren, Jack Williamson, Finnegan Wilner.
Third grade
Hunter Brannon, Caleb Byer, Ava Center, Abigail Divine, Olivia Divine, Ella Dunn, Anthony Fuller, Hayden Grigsby, Avalynn Hackett, Jonah Hackett, Cayden Hazelwood, Oliver Heath, Lizmarie Hernandez, Nolan Hopple, Cameron Huntsberry, Olivia Huynh, London Jones, Kolton Kramerage, Bradley Lingerman, Brynn Luong, Emmitt Lystrup, Levi Mandel, Allison McCann, Emily Mills, Lily Pasquale, Ella Poe, Jeffrey Robertson, Caden Rust, Oahu Mahaprabhu Soares, Katerina Stephens, Brayden Thompson, Sydney Vance, Samuel Whitesides.
Fourth grade
Jaxson Baird, Mckinley Boycourt, Gregory Conrad, Chloe Copenhaver, Olivia Farm, Ellyann Feltner, Rachel Frazier, Brycen Garber, Emma Hazelwood, Connemara Hoffman, Estella Ilnicki, Jordyn Jacobson, Grant Keats, Noah Mangan, Jonah McGaugh, Rachel Meek, Austin Nast, William Norris, Tiarnan Oshaughnessy, Ryan Roadruck, Carson Schachtschneider, David Shields, Madilyn Shutts, Nevin Skipper, Lillian Smith, Mckinley Smith, Hayden Stinnette, Faith Thompson, Peyton Tolbert, Viviana Van De Graaff, Matias Villasenor-Morales, Olivia Weiss, Tanner Willoughby, Brynna Zelaski.
Fifth grade
Charlotte Austin, Tyler Ayuso, Kieran Bean, James Center, Olivia Gaither, Spencer Goodwyn, Claire Hepner, Daniel Hill, Alaina Holman, Yu-Shan Lai, Madison Lystrup, Thomas McCann, Hayden McInturff, Benny Nguyen, Zoey Shard, Kaleb Signor, Gracie Sims, Vyerra Stephens, Daniel Turner, Benjamin Ward, Sophie Weir, Shelby Willett, Tyson Yeh.
◆◆
The following students at Gainesboro Elementary were named to the all “A” honor roll for the second grading period of the 2020-2021 school year.
First grade
Ava Dempster, Cortland Fletcher, Bailey Grady, Alexa Herycyk, Avery Hicks, Alexia Holl, Donald Killian, Bailey Largent, Zachary Lusby, Gianna Marabella, Mckinley Meade, Ernest Mose, Alia Nawroz, Landon Pingley, Isabella Smith, Kaden Snead, Kinsley Staley, Brogan Tanner, Henry Thompson.
Second grade
Kaieobari Aarami, Natalie Aughe, Cali Bailey, Jakob Barton, Addison Boxwell, Miles Brant, Wyatt Brant, Lillian Carter, Isla Case, Matthias Clovis, Conner Croson, Natalie Fullmer, Lincoln Huff, Avery Jett, Ethan Luttrell, Harmony Martin, Elijah Milburn, Harper Mounts, Abigail Myers, Paul Nassano, Balen Olah, Isabella Peck, Kilian Reams, Gavin Riley, Connor Schumer, Liam Shull, Blake Smith, Marissa Snead, Avelyn Taylor Sperry, Skylar van den Arend, Kanyon Vermillion, Piper Warner, Madison Williams, Teri Wryter.
Third grade
Makenna Breeden, Joshua Brown, Colton Crim, Christopher Ellwood, Ella Fisher, Priscilla Gutierrez, Harper Howell, Jordan Lang, Lucian Mason, Benjamin Sandel, Connor Sheppard, Daniel Thomas, Lauren Whitacre.
Fourth grade
Carter Crim, Mirabella Enochs, Hadley Hahn, Finnian Kelley, Zoe Lowrey, Abram Nail, Ryan Palmer, Taylor Poisant, Mckinley Reams, Kylie Salyer, Blake Sheppard, Conner Wygant, Leah Young.
Fifth grade
Jacob Boring, Lillian Fravel, Robert Haag, Jackson Lang, Malise Olah, Stella Pratt-Perez.
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