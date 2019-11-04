The following students from James Wood Middle School were named to the All A Honor Roll for the first quarter of the 2019-2020 school year.
Sixth grade
Muhammad Ahmad, Kira Aldaya, Juan Arellano-Alvarez, David Avila-Moreno, Emily Bonilla, Molly Bowser, August Bradford, Jamion Breeden, Samuel Brooks, Jalayah Brown, Phumkol Bunthoambunlay, Nicholas Burton, Jaxen Carter, Mariah Chittenden, Elizabeth Collins, Madison Crim, Zakkary D’Amore-Ellis, Gurvir Dhindsa, Kaylin Faber, Shawn Nathan Fameni, Keith Farrell, Greyson Foltz, Julian Fost, Katherine Freilich, Corbin Fuentes Chizanskos, Kaiden Funk, Anthony Gelormine, Bryan Gomez-Campos, Daniela Granillo Rosa, Ra’von Gravier Mills, Jackson Gray, Matthew Hammond, Joshua Harty, Gustavo Hernandez Martinez, Bradley Hernandez, Reagan Hicks, Raymond Hollenbach, Natalie Huck, Joselin Ibarra Alfaro, Krystina Jackson, Camden Jeffers, Chase Jones, Kobe Kerns, Jawwad Khaled, Stevie Klubertanz, Kate Konyar, Blakely Lawrence, Katherine Lee, Merisa Leight, Trinity Libke, John Lonsiak, Brandon Lopez, Joshua Lucas, Dorothy Major, Rowan McCullough, Taryn Mennard, Gabriela Middelhof, Thomas Miles, Emma Miller, Max Mooney, William Kenneth Morrison, Audrey Moyer, Hayden Myslivy, Marcos Nieves, Sindy Ortega Merino, Rhett Paine, Lincoln Pape, Glendy Pineda Lemus, Brayden Pineda, Julio Pou Aguilar, Kierny Prunty, Alaina Quirke, MacKenzie Repine, Rylee Repine, Katriel Rodriguez Julca, Kimberlyn Rudolph, Anthony Santucci, Rese Shibeshi, Adilyn Sikora, Brock Sine, Devin Snyder, Riley Sweeney, Drew Thomas, Wendy Torres, Alexis Veach, Isabella Vicchio, Isabella West, Ethan Whipkey, Dominico Wilt
Seventh grade
Betsy Alvarado-Barahona, Perla Amaya, Valerie Andino-Alvarez, Jada Arrington, David Bass, Lilly Black, Madilyn Bryant, Lindsey Buck, Caylor Bullard, Brayden Carter, Sarah Carter, Dayanara Castillo Benitez, Jaquelin Castro Castro, Emily Chen, Katherine Combs, Alia Crocket, Kylie Davis, Ezra Doyle-Naegeli, Nevaeh Fisher, Emmett Gannon, Josie Garnes, Andy Gonzalez-Araujo, Madison Gruber, Keegan Hanes, Gavin Holmes, Ellie Hoover, Natalie Huizar Ruvalcaba, Abdul Khawaja, Grant Li, Sophia Logan, Caitlynn Long, Molly Ludwig, Ciara Major, Caroline McCurry, Edgardo Mejia-Urbina, Yulibeth Mijango-Villalobos, Omar Morales Villela, Zachary Myers, Estefany Nunez Villatoro, Naomi Osborne, Sawyer Paine, Olivia Phillips, Jose Post, Lyndsey Ramey, Bailey Rawlings, Kelani Roach, Marcos Robert, Keiry Rodriguez, MacKenzie Sine, Jillian Taylor, Felipe Vazquez, Betty Vo, Jaden Walls, Jewelina Webb, Kiera Webster, Toby Winston, Benjamin Yeager
Eighth grade
Lydie Adingono, Ana Aguilar-Gomez, Darius Banks, Audrey Bartlett, Nicholas Bateman, Carly Blue, Brayden Bonnar, Shelby Brown, Phumtey Bunthoambunlay, Valentina Burrill, Abigail Butler, Lupita Carrillo, Carigan Cogle, William Collins, Colin Craig, Anaiel Jibrelle Dayrit, Riley Demayo, Aliyah Desimone, Savannah DiSantis, Braelyn Durbin, Brad Casey Fameni, Thomas Fitzpatrick, Kenya Guerrero, Brianna Gutierrez, Jasmine Hackman, Aaron Harrison, Aliyah Hawkes, Makayla Johnson, Kennah Kerns, Hutton Kerr, Sarah Kidd, Jayden King, Kayli Koenig, Alejandro Landers, Vanessa Lonsiak, Angel Magana, Gilberto Mazariegos, Franco Menay, Teague Mendez, Deryk Mills, Jacob Mullins, Andres Pacheco-Arrospide, Annea Phillips, Emma Phillips, Cole Purdy, Jennifer Rodriguez, Daniel Rodriquez, Devin Sampong, Grace Sasser, Sophia Scharlau, Kaitlyn Segura, Joseph Selznick, Shanti Sharma, Korinna Swierczynski, Madelynn Twigg, Breanna Wilhelm, Colin Wilt
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