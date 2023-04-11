Millbrook High School ‘A’ honor roll for the third quarter:
9th grade: Kylan Adams, Ayelen Arias, Andrew Ball, Cason Barr, Jahmeil Belight, Ashley Bonilla Dominguez, Madeline Briskey, Phuc Cao, Jackson Carr, Carolyn Carter, Jaxen Carter, Zaira Castillo Andrade, Cameron Clark, Madison Crim, Sophia Crosen, Seven Dove, Chloe Ducharme, Madeline Espinoza, Shawn Nathan Fameni, Tobias Flower, Camryn Ford, Nigel Foster, Julian Fost, Colin Frye, Liliana Ghali, Bryan Gomez-Campos, Miley Hanna, Charles Hauck, Brian Hershberger, Tillana Kittlaus, Natalie Kline, Penelope Kulp, Douglas Loomis, Steve Luna Pleitez, Evelyn Magana, Dorothy Major, Ella Mannarino, Emma Martin, Olivia Mauck, Elizabeth McNally, Ruth Mendez Alas, Taryn Mennard, Sophia Messina, Gabriel Monday-Escobar, Jane Moreland, Allie Murphy, Zayda Olsen, Rhett Paine, Ansley Pendleton, Riley Pillo, Glendy Pineda Lemus, Ever Ramirez-Ramirez, Ethan Reger, Dahra Rexroad, Victor Rivera, Lily Robb, Crystal Robles Diaz, Jennie Shields, Kiley Shifflett, Brookelyn Snyder, Mabel Styron, Nicholas Taylor, Wendy Torres, Isabella Vicchio, Angelina Vincent, Thomas Wang, Peter Warner, William Weiss, William Zarate-Lechuga
10th grade: Maryam Aamer, Betsy Alvarado-Barahona, Valerie Andino-Alvarez, Keyrin Andrade, Ryan Annan, Sarah Carter, Emily Chen, Jennifer Collins, Brooke Dadisman, Mitchell Davidson, Lauren Dennard, Emiliano Dominguez-Reyes, Brianna Emmart, Savannah Florek, Zachary Furbee, Juliana Godwin, Andy Gonzalez-Araujo, Madison Gruber, Jenna Hawari, Edwin Hernandez Lemus, Calum Levy, Jayleen Leyva Zuniga, Elijah Lowry, Ciara Major, Ryan Mallen, Caroline McCurry, Frederick Meyle, Yulibeth Mijango-Villalobos, Sean Ryan Mosuela, Khristyana Murphy, Lynnea Newman, Estefany Nunez Villatoro, Essence O Banion-Reid, Sawyer Paine, Ayla Pecha, Estefany Portillo Funez, Ana Portillo Ramirez, Jose Post, Grant Poulton, Rayyan Qureshi, Azzarys Salvatierra, Kendall Scott, Dawson Sinnathamby, Vanessa Trujillo Medina, Kiera Webster
11th grade: John Alfaro Cordero, Natalie Arnold, Audrey Bartlett, Griffin Buckner, Genesis Carranza, Rosemary Cavalier, William Collins, Garrett Cook, Anaiel Jibrelle Dayrit, Arthur De Souza, Riley DeMayo, Nolan Evosirch, Brad Casey Fameni, Aiden Garcia, Taylor Garrett, Micah George, Logan Grim, Travis Hambrick, Hannah Hawkins, Justin Hayes, Makayla Johnson, Delaney LaFalce, Jessica Le, Vanessa Lonsiak, Aidan Parker, Arizona Parkes, Annea Phillips, Nicholas Ricketts, Sophia Scharlau, Caden Treiber, Mallory Upson, Giselle Vasquez Castillo, Carrie Warner, Taylor Weiss
12th grade: Carolina Arias, Elizabeth Arnulfo Candelario, Grace Badnek, Nicolas Barreda, Nathaniel Brookshire, Detric Brown, Mackenzie Bullock, Ryan Carroll, Kiley Carter, Peyton Comins, Alexis Crosen, Alexander Dellinger, Raeghan Dick, John Doepper, Mikayla Doherty, Joel Douglas, Julia Dunn, Everett Flower, Jocelyn Frye, Sophia Frye, Torrance Fry, Star Grant, Mitchell Hanks, Caitlyn Harrison, Nicholas Hayden, Jesus Hernandez Ortiz, Ryan Hinkle, Grace Holmes, Jason Hummer, Kinsey Knox, Madison Koeller, Odin Kulp, Javier Landers, Nathan Lissak, Brooke Maher, Alahna Major, Tyler Mallen, Christian David Manglo, Allison Mattice, Ashley McGuire, Ava Mennard, Ashley Meyer, Katherine Morkunas, Madison Murphy, Vanessa Newman, Samrethmariya Nith, Hannah Obleas, Aidan Ostopowicz, Riley Ours, Ariana Perez, Evan Redden, David Rocco, Leonardo Saavedra Rolon, Adrianna Scott, Seth Shank, Magdalene Shea, Olivia Shores, Sophia Skoda, Colin Stephanites, Hannah Stephanites, Noah Swartz, Jack Wallace
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